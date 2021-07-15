تسجيل 9000 مركبة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضاف برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في حلقته الثامنة العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة للحديث عن الخدمات التي تقدمها الإدارتان لجمهور المتعاملين معهما وآلية العمل المتبعة.

وأكد العميد أحمد الصم خلال الحلقة أن إدارة المرور والدوريات، ومن منطلق حرصها على تأمين سلامة مستخدمي الطرق شكلت فريق عمل لتشديد الرقابة خلال فصل الصيف والعطلة المدرسية للتصدي لظاهرة قيادة المركبات من دون رخصة التي تشكل تهديداً حقيقياً على جميع مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن تدشين شرطة رأس الخيمة لحملة صيف مروري آمن التي أطلقتها وزارة الداخلية تهدف إلى التوعية بأهمية الصيانة الدورية للمركبة.

ولفت إلى أن نظام النقاط المرورية السوداء ساهم بشكل فاعل في حث السائقين ومستخدمي الطرق بوجه عام على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، موضحاً أن تركيب أجهزة الرادارات وكاميرات المراقبة الموزعة على التقاطعات الحيوية في طرقات رأس الخيمة انعكس إيجابياً على الحد من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتغيير المسار المخالف من قبل سائقي المركبات.

من جهته، لفت العقيد صقر القاسمي إلى تسجيل إدارة ترخيص الآليات والسائقين 9000 مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر أن الإدارة، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للقيادة مثل هيئة الموارد العامة وبالتنسيق مع مقدمي الخدمة في الثلاثة مواقع للفحص الفني للآليات، واحدة للمركبات الخفيفة، والثانية للمركبات الثقيلة، أما الثالثة فهي عبارة عن مركبة متنقلة لفحص المركبات الخفيفة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في المناطق الجنوبية النائية.