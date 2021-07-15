جامعة خليفة: 100 طالب وطالبة في «استعداد»

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن اختيار 100 طالب وطالبة بينهم 26 من الطلبة الدوليين.. في برنامج السفراء الوطني «استعداد» المبادرة التي تهدف إلى بناء القدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ويشارك الطلبة في برنامج تدريبي لمدة أسبوعين خلال الصيف لكسب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للتطور في مختلف المجالات التي تتطلب البحث والتفكير التصميمي وريادة الأعمال والقيادة ومهارات التواصل. وتعتبر هذه السنة هي الثانية على التوالي التي يتلقى فيها المشاركون في برنامج استعداد هذا النوع من التدريب في جامعة خليفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم في برنامج السفراء الوطني «استعداد» وأن نسهم في تنمية وبناء المهارات المهمة لدى الطلبة، والتي تصب في مصلحة الدولة حيث ستُطلب تلك المهارات منهم حالما ينخرطون في سوق العمل ويلتحقون بالوظائف المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ليسهموا في دعم عملية التطور الاقتصادي ويصبحوا سفراء حقيقيين لجامعة خليفة وللدولة». ويتخلل برنامج التدريب تنظيم جلسات توجيهية فردية تسعى إلى توفير لمحة عن الجامعة والتعليم العالي بشكل عام ومقدمة عن كل مسار. ويهدف المسار البحثي في البرنامج إلى تزويد الطلبة بمفاهيم ومهارات مناهج البحث العلمي والخبرات العملية من خلال القيام بمشروع بحثي بهدف رفدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للتقديم للجامعات بعد المدرسة.