الإمارات تعزز التعاون الثقافي والاقتصادي مع أميركا الوسطى

أبوظبي (وام)

زار عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عدداً من دول أميركا الوسطى، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية. والتقى غباش بممثلين من جمهورية كوستاريكا وجمهورية بنما وجمهورية السلفادور ودولة بليز وجمهورية الهندوراس، لبحث سبل تعزيز التبادل في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والاقتصاد الإبداعي ومناقشة الفرص الواعدة لمشاركة دول أميركا الوسطى في إكسبو 2020 دبي.

كما التقى برئيس أساقفة بنما وتطرقا إلى دور وأهمية التسامح، وزيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات في عام 2019، ووثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. ويعد التنوع والتعايش من القيم ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة أميركا الوسطى، مما يوفر أرضية مشتركة لتوسيع العلاقات. كما تلعب الإمارات دوراً مهماً في دعم قطاعات التجارة والطاقة المستدامة والمساعدات والتنمية في أميركا الوسطى، حيث نمت العلاقات التجارية بأكثر من 40% في السنوات الخمس الماضية، وبأكثر من ألف في المائة في السنوات العشرين الماضية، وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية في المنطقة 673 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى 50 مليون دولار منح مقدمة لمشاريع الطاقة المتجددة.