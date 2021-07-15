جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

العين (الاتحاد)

تُشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب والذي يُصادف 15 يوليو من كل عام، بالتأكيد على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم توجّهات الدولة في رفد سوق العمل بالكفاءات الإماراتية الماهرة التي تُسهم في تحقيق الاقتصاد المعرفي، المتنوّع والمرن، والمُسلّحة بأفضل الخبرات العلمية والعملية بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات وجميع القاطنين على أرضها.

وقالت الدكتورة خولة الكعبي، الرئيس التنفيذي للابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأستاذ مشارك في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية: «نحتفي في اليوم العالمي لمهارات الشباب بإمكانيات وابتكارات الشباب كشريك مُلهم وحيوي في مسيرة الطموح والتطوير والإنجاز لبناء وطننا الغالي. الشباب هم رأسمالنا وثروتنا الحقيقة لصناعة غدٍ أفضل وتحويل التحدّيات إلى فرص. وتسعى جامعة الإمارات العربية المتحدة لتوفير بيئة مُحفّزة وحاضنة لمشاريع وابتكارات الطلبة، وتمكينهم بالمعارف والخبرات، وتوفير فرص التميز لهم لخوض غمار المستقبل».