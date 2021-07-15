144 مفتشاً لمراقبة الأسواق بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

أنهت بلدية دبي كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث عملت مختلف الإدارات بالدائرة بإعداد خطة متكاملة لضمان سلامة أفراد المجتمع، كما حرصت على رفع درجة استعداداتها الخاصة، من خلال سلسلة من الإجراءات الخاصة بضمان السلامة والصحة العامة.

كما وضعت خطة لتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وأعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك، كما كثفت جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها في الإمارة.

وكثفت البلدية إجراءاتها التفتيشية على الصالونات النسائية والرجالية للتأكد من استيفائها لشروط الصحة والسلامة، بمناسبة قرب حلول العيد، حيث أعدت برامج عمل وحملات مكثفة من أجل ضمان الصحة والسلامة، والالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة في الصالونات ومراكز التجميل، ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية، مثل دور السينما العاملة بتقنية البعد الرابع، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي لضمان الالتزام بالضوابط والشروط المتعلقة بمكافحة التبغ وتنظيم التدخين، نظراً للإقبال الشديد من الجمهور على زيارتها خلال أيام عطلة العيد.

وتنفذ البلدية حملات مكثفة يومياً على مختلف المؤسسات حيث يتم التدقيق على أهم الاشتراطات في الصالونات الخاصة بالتأكد من اتباع الممارسات الصحية والصحيحة من قبل مقدمي الخدمة، وملاءمة الأدوات المستعملة من حيث النظافة والتعقيم لضمان بيئة صحية، بالإضافة إلى تسجيل منتجات العناية الشخصية والتجميل في نظام منتجي، وتوفر البطاقات الصحية للعاملين والعاملات في الصالون، والنظافة العامة في الصالون.

كما يتم تشديد الرقابة على منتجات الحناء ومنها خلطات تحضر يدوياً في تلك المراكز باستخدام مكونات تشمل الأصباغ الكيميائية مجهولة المصدر والمواد اللاصقة والماء وفي بعض الأحيان تتم إضافة مكونات أخرى تساعد على تبييض البشرة في بعض الاستخدامات وهذه المنتجات لم يتم تسجيلها في بلدية دبي، وبالتالي يحظر استخدامها، نظراً لخطورتها وتسببها بالعديد من الآثار السلبية على المستهلك مثل إصابات الجلد التحسسية. وكثفت البلدية جولاتها التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية بهدف الرقابة على المطاعم ومحال بيع الحلويات والمخابز والمطابخ الشعبية وسوق الخضار والفواكه، والتأكد من اتباعها واستيفائها اشتراطات سلامة الغذاء كافة التي وضعتها الدائرة، كما وخصصت ما يقارب 144 مفتشاً ومراقباً ميدانياً وبإشراف 10 من المختصين والقياديين ورؤساء الفرق، لمراقبة المناطق الحيوية ومراكز التسوق والحدائق والأسواق والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة والسلامة وسلامة الغذاء والمباني التابعة لبلدية دبي.

كما وضعت خطة محكمة لتأمين المواقع السياحية ومراكز التسوق على مستوى الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي تتضمن الخطة الرقابية للإجراءات التي سيتم اتباعها خلال العطلة وتوزيع الكوادر الرقابية والإشرافية المتخصصة على المناطق حسب كثافة الإشغال ومستوى خطورة الأنشطة.