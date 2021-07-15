تعزيز خدمات الحجر والفحص البيطري بمنافذ الدولة

دبي (الاتحاد)

ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية وتعزيز أمن واستدامة الغذاء، تفقد فريق عمل الوزارة برئاسة سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة مركز الحجر والفحص البيطري في ميناء الحمرية ومقصب القصيص في إمارة دبي. واستهدفت الزيارة الوقوف على سرعة وتيرة العمل وتقديم الخدمات ومدى جاهزية وكفاءة خدمات الحجر والفحص لاستقبال أكبر عدد من الإرساليات الواردة إلى الدولة. وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويرها لمنظومة عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر في منافذ الدولة عبر زيادة أعداد الكادر الفني وتزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، وزيادة أوقات العمل، بهدف تعزيز قدرتها على استقبال إرساليات الغذاء، وبالأخص الخاصة بالثروة الحيوانية «المواشي» الواردة إلى الدولة. وقال سلطان علوان: «إن الوزارة ضمن استراتيجيتها لضمان أمن واستدامة الغذاء، تعمل على تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل التوريد الخارجية عبر محورين رئيسيين، الأول يختص بالتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها، والثاني بتطوير وتعزيز قدرات مختبرات الفحص ومراكز الحجر في منافذ الدولة لزيادة قدرتها الاستيعابية وتسريع وتيرة تقديمها للخدمات».

وأشار إلى حرص الوزارة على تكثيف منظومة عمل الأطباء والفنيين المتواجدين في مراكز الحجر والمختبرات التابعة لها في كافة المنافذ الحدودية بشكل دوري، تزامناً مع الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد، ما يضمن تعزيز مرونة الخدمات المقدمة لاستيعاب تزايد أعداد الإرساليات وسرعة فحصها.

وناشدت الوزارة الجمهور بالالتزام خلال موسم عيد الأضحى بذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة ضماناً لسلامة وأمن الغذاء، موضحة أنه تم تطوير وتعزيز آليات عمل المسالخ المعتمدة على مستوى الدولة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور وتطبيق أعلى معايير أمن وسلامة الغذاء تحت إشراف فني وبيطري متخصص.