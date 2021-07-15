أكاديمية الشيخ زايد للبنين تحصد جائزة آسيا 2021

أبوظبي (وام)

شاركت مؤسسة العين للاستثمارات التعليمية في أبوظبي من خلال تقديم إحدى أبرز مشاريعها التعليمية والأكثر تطورًا وإبداعاً في التصميم الهندسي للمدارس في برنامج جائزة آسيا العقارية 2021 والذي يعد الأشهر من نوعه في التطوير العقاري في منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي والذي شمل فئات عدة. وقد مُنح مبنى أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في أبوظبي جائزة آسيا العقارية 2021 - فئة التطوير لهدف خاص حيث تم اختيار الفائزين من قبل أبرز الحكام الدوليين في هذا المجال.

ويقع المبنى المدرسي الفريد لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في قلب مدينة أبوظبي ويمتد على مساحة 22000 متر مربع، ويستوعب نحو 1400 طالب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وتم تصميم المبنى الداخلي المدرسي ليلهم المتعلم ويحفزه نحو الابتكار وحب اكتساب المعرفة، حيث تلتقي بانسجام روح التراث المحلي والتاريخ الثقافي للإمارات العربية المتحدة مع البيئة التعليمية الحديثة والمتقدمة النشطة والمميزة لإثراء مهارات القرن الحادي والعشرين الحيوية، حيث توفر في مرافقها كافة المساحات والتجهيزات الحديثة والمتقدمة التي يحتاجها المتعلم للابتكار واكتساب المعرفة والانطلاق لعالم الغد. وكانت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين حصلت على المركز الأول/الفئة الذهبية/ ضمن جائزة التصميم العالمية IDA من الولايات المتحدة الأميركية ضمن أفضل تصميم داخلي على مستوى العالم للمدارس للعام 2018، كما تم تصنيف المبنى المدرسي كأفضل التصاميم المدرسية على مستوى العالم في البيئة التعليمية في مهرجان إنسايد الدولي في برلين 2016. ويعد هذا الفوز إضافة إيجابية لإنجازات الأكاديمية السابقة والمميزة والذي يؤكد الرؤية الثاقبة في توفير بيئة تعليمية حققت الصدارة على مدى الأعوام الماضية ولاتزال تحصد المزيد لكونها تراعي التجديد والابتكار والحفاظ على المعايير التعليمية العالية التي تتبناها لجعل الطالب محور العملية التعليمية ونقله من البيئة التعليمية التقليدية نحو بيئة أكثر تطورًا وتقدمًا من أجل تخريج أجيال المستقبل الواعد.

إنجازات

حققت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بأبوظبي العديد من الإنجازات العالمية عبر تطبيق البرامج والمبادرات التعليمية المميزة والخطط الفريدة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يميزها ويصنفها ضمن المدارس الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، حيث تم تصنيفها ضمن مدارس آبل المميزة على مستوى العالم في التعليم الرقمي والابتكاري.يذكر أن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين تم افتتاحها في سبتمبر 2015..