شرطة أبوظبي تدعو لحماية الأطفال من المخاطر خلال الصيف

أبوظبي(الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أفراد المجتمع عموماً، والأسر خصوصاً، إلى التعاون في حماية الأبناء من المخاطر صيفاً.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، ضرورة متابعة الأبناء خلال العطلة الصيفية، وظروف الحالة الاستثنائية لجائحة كورونا (كوفيد- 19) محذراً من مخاطر الإهمال وحوادث الغرق.

كما حذر من خطورة ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل، وأيضاً ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق نتيجة، ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، ونقص الأوكسجين داخل المركبة.

وأكد أهمية مراقبة الأطفال باستمرار بشكل يضمن لهم السلامة من الحوادث المختلفة التي يتعرضون لها نتيجة الإهمال وعدم المتابعة، خصوصاً من هم دون سن السادسة، نظراً لعدم وعيهم بالمخاطر المختلفة كالسباحة بمفردهم، وزيادة حرارة الصيف، والتي تفضي بهم في الكثير من الأحيان لحالات الغرق. وناشد الآباء والأمهات بضرورة مرافقة الأبناء أثناء رغبتهم للسباحة، واختيار الأماكن والأعماق المناسبة لأعمارهم وتوفير سترة النجاة، وغيرها من وسائل الحماية لهم، وتوجيههم إلى خطورة السباحة بمفردهم؛ حتى ينعم الجميع بالأمن والسلامة.