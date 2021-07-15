«الإعلام الرقمي» في «مجالسنا»

الفجيرة (الاتحاد)

استضافت القيادة العامة لشرطة الفجيرة المجلس الافتراضي للطلاب الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين أقدر، بعنوان «الإعلام الرقمي»، وذلك ضمن مبادرة (مجالسنا عندكم)، التي تحدث فيها طلاب وطالبات من جامعة الفجيرة وكليات التقنية العليا وجامعة العلوم والتقنية بالفجيرة.

وأدار الجلسة الحوارية التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، وتضمنت مواضيع رئيسة تتمحور حول الإعلام الرقمي ومفهومة وأهميته في تسليط الضوء على الأحداث العالمية، ودوره في نشر الوعي في المجتمع، وما يمثله الإعلام الرقمي للأجيال القادمة وتأثيره على الخصوصية، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.