«الطوارئ والأزمات في أبوظبي» تحدِّث النسب التشغيلية في بعض الأنشطة

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في الإمارة ابتداءً من الاثنين 19 يوليو.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على الإنترنت: «تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة».

كما أعلن تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما. مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.

تأتي هذه الخطوة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تطبقها الإمارة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.