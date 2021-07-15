«الطوارئ والأزمات» تحدث إجراءات دخول أبوظبي ابتداءً من 19 يوليو

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتماد إجراءات محدّثة لدخول الإمارة اعتباراً من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، في إطار الجهود الاستباقية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس كوفيد-19 ولضمان استمرارية الفحوصات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقعه على الإنترنت.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص (DPI).

يتعين على الأشخاص، الذين دخلوا الإمارة بفحص (PCR)، إجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص (PCR) في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

كما يتعين على الأشخاص، الذين دخلوا الإمارة بفحص (DPI)، إجراء فحص (PCR) في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص (PCR) في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

لا يمكن استخدام فحص (DPI) لدخول أبوظبي لمرات متتالية. تطبّق الإجراءات على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين. وستفرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.