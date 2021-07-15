سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

سجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 21.5 درجة مئوية في جبل جيس في رأس الخيمة أعلى قمة.

كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية الداخلية من الدولة.

وأسهم انخفاض درجات الحرارة في جبل جيس، الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 1800 متر، إلى زيادة عدد الزوار ومرتادي هذه المنطقة السياحية التي تشهد تطويراً واستحداثاً بشكل دوري.