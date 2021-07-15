مدير عام شرطة أبوظبي يستقبل مكالمات الجمهور ويشارك في إنجازها

استقبل سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي مكالمات الجمهور على خط الطوارئ 999 في مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات العمل عليها، ومتابعة سرعة وصول الدوريات الشرطية المختصة لمواقع البلاغات.

واستمع إلى ملاحظات الجمهور والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.

ووجه سعادته، خلال زيارة مركز القيادة والتحكم /غرفة العمليات/ ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية»، بتقديم كافة التسهيلات للجمهور وإسعادهم والتحسين المستدام.

وحث مدير وضباط مركز القيادة والتحكم على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف وتمكين جميع العاملين لتعزيز تجربة الجمهور، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على الجمهور وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة شرطة أبوظبي حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً، ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

رافق سعادة مدير عام شرطة أبوظبي، خلال الزيارة، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية والعميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات والعميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة.