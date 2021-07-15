الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير لاتحاد سانت كيتس ونيفيس لدى الدولة

تسلمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة جاستن هاولي، أول سفير لاتحاد سانت كيتس ونيفيس لدى الدولة. وتمنت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير اتحاد سانت كيتس ونيفيس التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير سانت كيتس ونيفيس الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».