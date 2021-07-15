الإقامة الذهبية لـ2036 طالباً وطالبة

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن عدد المستحقين للإقامة الذهبية من الطلبة المتفوقين قد بلغ 2036 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك عقب إعلان حكومة دولة الإمارات منح الإقامة الذهبية لطلبة صفوف الثاني عشر المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق. ويشمل قرار منح الإقامة الذهبية للطلبة أفراد عائلاتهم أيضاً.

ولفتت المؤسسة في تغريدة لها أن ذلك يأتي ذلك تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين، وفي إطار توجه حكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة حاضنة للمتميزين وأصحاب المواهب. وعرضت «الإمارات للتعليم» طرق التواصل الهاتفي والإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أبوظبي، والإقامة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لكي يتمكن أولياء أمور الطلبة من تقديم المستندات المطلوبة.