«النقل المتكامل» يعلن عن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله، وساعات تطبيق نظام «درب» للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات وذلك في خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة العيد، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021. إلى ذلك، يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز الاتصال التابع لمركز النقل المتكامل على الرقم المجاني 80088888، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال عطلة العيد الرسمية. وفي هذا السياق.. نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً. وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل. أما فيما يتعلق بخدمات ومواقيت عمل الحافلات العامة خلال عطلة عيد الأضحى، أفاد المركز بأنه سيتم إضافة 100 رحلة يوميًا لتقليل الازدحام على الخطوط الرئيسية وخدمة الجمهور على الوجه الأمثل خلال العطلة، وناشد مستخدمي الحافلات عدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة، مع التأكد من استخدام تطبيق دربي لمعرفة مواعيد الرحلات وتجنب الانتظار في المحطات، علما بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق المواعيد المحددة سابقاً لأيام الجمعة والعطلات الرسمية من دون أي تغيير. وللاطلاع على مواعيد عمل الحافلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي. وللاطلاع على خدمات ومواعيد عمل وسائل النقل البحري والعبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي.