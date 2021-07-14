الرقعة الخضراء تتسع في دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

استعرضت بلدية مدينة دبا الحصن في تقريرها نصف السنوي لعام 2021، إنجازات كافة إداراتها والمهام والخدمات التي تقدمها لسكان المدينة من مواطنين ومقيمين، ضمن سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في راحة سكان المدينة وسعادتهم، مؤكدة على المتابعة الميدانية وتوسعة الرقعة الخضراء ومواصلة كافة إداراتها في تقديم جميع خدماتها على الرغم من جائحة كورونا.

وأعلنت إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية في البلدية عن تنفيذ 738 جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات في المدينة وجه خلالها 53 إنذاراً، و7 مخالفات.

وكشفت إدارة الخدمات الهندسية ممثلة بقسم التفتيش والرقابة الهندسية عن 2121 جولة تفتيشية، هدفت إلى ضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في مختلف أنحاء المدينة، كما أنجز القسم 464 معاملة. كما بينت إدارة الخدمات الهندسية ممثلة بقسم تراخيص البناء عن إصدار 13 إجازة بناء خلال النصف الأول من العام الجاري. واستقبلت إدارة الخدمات الهندسية ممثلة بقسم الصرف الصحي 686 طلباً، (السكنية 392-التجارية 65- الحكومية 229). وفي ما يخص المجال الزراعي فقد كشفت إدارة الزراعة والنظافة العامة ممثلة بقسم الحدائق والمنتزهات في البلدية عن إنجاز عدد من المشاريع التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري، لعل من أهمها، زراعة مساحة إجمالية تقدر بحوالي 800 متر مربع بحديقة حي الدوب بمدينة دبا الحصن، وزراعة 500 متر مربع بحديقة حي الشاطئ، بالإضافة إلى ذلك انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة من تركيب سور كامل يلتف حول حديقة حي الدوب.

وقامت إدارة الزراعة والنظافة العامة ممثلة بقسم الزراعة التجميلية بالبلدية بزراعة 3000 متر مربع أسفل جسر جزيرة الحصن، وزراعة 1300 متر مربع بحديقة الشاطئ، وزراعة 700 متر مربع بحي الدوب، ونقل النخيل من واحة النخيل، وتطوير شبكة الري في سارية العلم ومنطقة الميناء قرية التراث بالمدينة الفاضلة، تنسيق وزراعة مدخل قرية التراث ومنحدر الجسر من الجهة الغربية، وأخيراً تم تحويل شبكة الري بجوار مدرسة سلمى من اليدوية إلى الأوتوماتيكية.

وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «إن كافة إدارات البلدية لم تنقطع عن العمل منذ بداية الجائحة، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة، مضيفاً أن البلدية تحرص على المتابعة الدائمة والجولات التفتيشية على جميع المحلات والمنشآت العاملة بدبا الحصن، حتى تطبق الاشتراطات والتعليمات التي وضعتها البلدية وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية المتبعة، مؤكداً أن المدينة بفضل هذه الجهود تعد مقصداً للعديد من السكان، نظراً لما توفره من مقومات الحياة في ظل النمو والازدهار الذي تشهده بتوجيهات القيادة الرشيدة».