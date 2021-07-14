توقعات الطقس في الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائماً بوجه عام ومغبرا أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض يومي الجمعة والسبت.

وذكر المركز أن الطقس غدًا " الخميس " سيكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، فيما سيكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس يوم " الجمعة " سيكون مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة لسقوط أمطار وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب آخر الليل شمالاً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويظل طقس يوم "السبت" مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشرقية وبعض المناطق الغربية مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم "الأحد" طقساً غائماً جزئياً إلى غائم يصبح مغبرا أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشرقية وبعض المناطق الشمالية نهاراً، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم " الإثنين" فسيكون غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم يصبح مغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.