طلبة التكنولوجيا التطبيقية يتصدرون «الايمسات»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، المراكز المتقدمة في اختبار الإمارات القياسي «الايمسات» على مستوى الدولة، حيث حصدوا المراكز الأول والثاني والسابع والثامن والعاشر في الترتيب العام لمجموع علامات الاختبار، أي ما نسبته 50% من قائمة العشر الأولى وهؤلاء الطلبة هم عبد الرحمن وليد النعيمي في المركز الأول، ومحمد أحمد الحمادي في المركز الثاني، وشهد يوسف آل علي «المركز السابع»، وحمد حسين الحوسني «الثامن» وعبد الله عادل العامري «العاشر».

حسين الحمادي

وقال معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: إن تميّز طلبة التكنولوجيا التطبيقية في اختبار الإمارات القياسي دليل على نجاح منظومة «أبوظبي التقني» في تحقيق توجيهات وطموحات القيادة الرشيدة نحو صناعة الكوادر الوطنية عالية الجودة في مختلف التخصصات الصناعية والتكنولوجية، مؤكداً أهمية مشاركة الطلبة في هذه الاختبارات، اللازمة لإكساب الطلبة المهارات العلمية العليا، وتمكينهم من المعرفة والمهارة بتميّز واقتدار، وهنأ الأوائل على هذا التفوق العلمي في الاختبار القياسي الذي يتميز بكونه مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية، وهي شرط للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة، وفي البعثات الحكومية خارج الدولة.

مبارك الشامسي

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن دعم القيادة الرشيدة يمكّن «أبوظبي التقني» من العمل وفق أرقى المعايير العالمية، وهو الأمر الذي يمكن طلبة المؤسسات الجامعية والثانوية التابعة للمركز من التفوق الدائم بما في ذلك تصدر نتائج اختبار الإمارات القياسي، لافتاً إلى أن ثانويات التكنولوجيا التطبيقية-منذ إنشائها-تتضمن تعليماً تقنياً قائماً على المهنيّة في أعلى صورها، ويتميّز بمناهج عالية المستوى في العلوم والرياضيات بما يلبي متطلبات الاقتصاد المعرفيّ ومتطلّباته بهدف تحقيق التنافسية العالمية في التعليم المتخصص والاستفادة من المؤشرات العالمية في الاختبارات الدولية، بما يضمن التنفيذ المباشر لتوجيهات القيادة الرشيدة وتخريج الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية الخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية أبوظبي 2030.