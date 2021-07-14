بدء الفصول الذكية لطلبة «الإعادة»

دبي (الاتحاد)

وجهت المدارس الحكومية الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر الذين لم يتمكنوا من تحقيق درجة الاجتياز في إحدى مواد الفئة (أ) النظرية خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، بمتابعة الفصول الصيفية الذكية التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مؤخراً. وتتضمن الفصول الذكية مراجعات ذاتية للوحدات الدراسية، ومقررات الفصل الدراسي الثالث، وفيديوهات وأسئلة تدريبية عبر بوابة التعلّم الذكي، والتي يجب على الطالب إكمالها قبل تأدية اختبار الإعادة. وحددت المؤسسة موعد اختبارات الإعادة، خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو. وتعتمد الفصول الصيفية الذكية على التعلم الذاتي للطالب من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدّد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع المحتوى الرقمي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة. ويسهم ذلك في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، بالإضافة إلى تحمّله مسؤولية تعلمه وتقييمه. وجاء إطلاق برنامج الفصول الصيفية الذكية، أو «برنامج تمكين» كإحدى محطات التقييم الداعمة لمهارات الطلبة، ويُنفَّذ بعد صدور نتائج نهاية العام الدراسي، ويستهدف طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم. وتتضمن الفصول الذكية برامج لتنمية مهارة القراءة لطلبة صفوف الحلقة الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية، أو أكثر في الصفوف من 4 إلى 11.