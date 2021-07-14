محمد بن راشد يأمر بترقية 3 شخصيات إلى رتبة فريق

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بترقية كل من محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والخبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، إلى رتبة فريق، تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه، ولما قدموه من إسهامات كبيرة كان لها بالغ الأثر في تعزيز قدرات المنظومة الأمنية في دبي وفق أفضل مؤشرات الأداء العالمية وما أثمرته تلك الجهود من بسط الأمن والأمان في شتى ربوع الإمارة ونشر الطمـأنينة بين الناس، لتظل دبي واحدة من أكثر المدن أمناً على مستوى العالم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي كل من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لأدوارهم في دعم القدرات الأمنية للإمارة كل في موقعه وضمن نطاق مسؤولياته.

وشملت الترقيات 5823 من عناصر شرطة دبي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الترقية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 483 عنصراً، ووصل عدد الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى 299 ترقية.

وبهذه المناسبة، وجّه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المكرمة الغالية وما تعكسه من عمق تقدير سموه لرجال الأمن وما يقدموه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات، مؤكداً أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دبي وعموم دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين وكل من يقصدها ضيفاً مكرماً مطمئناً على أمنه وسلامته في وطن الأمن والأمان.

وأكد معاليه أن المكانة الرفيعة التي حققتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأتي مصحوبة بمسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وهو ما لا يدخر جميع عناصر المنظومة الأمنية في دبي جهداً لتحقيقه في كافة الأوقات، مع مواصلة الاستثمار في الكادر الوطني وتمكينه بكل الأدوات التي تكفل له أعلى مستويات التميز في الاضطلاع بمهامه الأمنية على أفضل وجه ممكن باكتساب المعارف والخبرات والانفتاح على أهم التجارب العالمية وأنجحها، وتوظيف التكنولوجيا في رفع كفاءة مختلف الأجهزة الأمنية، وتطبيق أرقى المعايير التي تكفل لجميع أفراد المجتمع أرقى درجات الأمن والسلامة في كافة الظروف والأوقات.

وقدّم معالي ضاحي خلفان خالص التهنئة لجميع المشمولين بقرارات الترقية، من القادة وكبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، متمنياً لهم التوفيق، وداعياً الجميع لمواصلة العمل على إقرار أسس الأمن والأمان، وتقديم نموذج يحتذى على الصعيد العالمي في تحقيق أرقى مستويات الأداء وتوفير أكثر الخدمات جودة وكفاءة وسرعة لجميع أفراد المجتمع، من أجل ضمان سلامتهم وراحتهم وسعادتهم، بما يليق بمكانة دولة الإمارات، ويرقى إلى مستوى طموحات دبي ويتماشى مع نهضتها الشاملة.

