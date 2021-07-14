«الشارقة للصحافة» يختتم «إثمار» التدريبي

الشارقة (وام)

اختتم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة النسخة الثالثة من برنامج «إثمار» التدريبي حول «فنيات صناعة المحتوى الإعلامي» الذي يستهدف الطلبة من سن 10 إلى 17 عاماً، لتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجيل الصاعد، وتعريفهم بمفاهيم العمل الصحفي والإعلامي. شارك في تقديم البرنامج الذي عقد عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من أصحاب الاختصاص في الموقع الإخباري الإلكتروني (الشارقة 24)، ومجلة «ماجد» المخصصة للأطفال.

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حرص المكتب على مواصلة أهدافه وبرامجه الداعمة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الوعي والثقافة الإعلامية، ووضع برامج التمكين الإعلامي للأجيال لإعداد كفاءات مواطنة مؤهلة لقيادة إعلام المستقبل تساهم في تطوير العمل الإعلامي، بما يحاكي رؤى الدولة وقفزاتها النوعية.

وأثنى علاي على جهود نادي الشارقة للصحافة، وجميع الجهات المشاركة في تقديم البرنامج التدريبي «إثمار» الذي يواصل أهدافه السنوية في إعداد نخبة متميزة من الإعلاميين الصغار، بما يسهم في بنائهم وتحفيز إبداعهم.. مشيداً بالنخبة الجديدة والمتميزة من الطلبة الملتحقين بالبرنامج التدريبي لمشاركتهم الفاعلة في تنفيذ المتطلبات التدريبية بمهارة وكفاءة عالية، انطلاقاً من شغفهم بالعمل الإعلامي. وأعرب المشاركون في البرنامج عن شكرهم لنادي الشارقة للصحافة لإتاحة الفرصة لهم للكشف عن مواهبهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، واكتسابهم مهارات وأساسيات صناعة المحتوى وبناء مهارات التقديم والتصوير والتعرف عن قرب على التجربة الإعلامية للطفل. تضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية وتدريبات نظرية للتعامل السليم مع منصات التواصل الاجتماعي تشمل جميع مراحل صناعة المحتوى المكتوب والمرئي، بدءاً من أخلاقيات صانع المحتوى مروراً بالفكرة والتنفيذ حتى التقييم لاسيما فنيات صناعة المحتوى. وشمل البرنامج جولات افتراضية ميدانية لمؤسسات صحفية وإعلامية للتعرف على آلية إنتاج المواد الإعلامية المختلفة. ويحرص نادي الشارقة للصحافة بشكل مستمر على نشر وترسيخ مفاهيم العمل الصحفي والإعلامي والتعريف بها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الفعاليات والبرامج المتخصصة التي ينظمها على مدار العام.