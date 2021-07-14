«دبي الرقمية» تناقش آليات رقمنة الإمارة

دبي(الاتحاد)

عقدت هيئة دبي الرقمية اجتماعها الأول مع المؤسسات الأربع التابعة لها، والتي تضم كلاً من: مؤسسة حكومة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، وذلك لمناقشة رؤية دبي للتحول الرقمي الشامل، وخطط هذه المؤسسات المستقبلية للمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز إنجازاته على جميع الصعد. ترأس الاجتماع الذي أقيم في مركز دبي للإحصاء، حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، بحضور يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، وعارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، ويونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية. وتم خلال الاجتماع مناقشة أطر عمل الهيئة ومؤسساتها خلال المرحلة المقبلة، وآليات رقمنة الحياة في دبي، من خلال توفير منظومة خدمات ذكية متكاملة ومبتكرة، وتسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد للإمارة، وتحافظ على جميع المكتسبات وثروة البيانات التي حققتها دبي خلال السنوات الماضية، عبر تطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى ترسيخ الأمن السيبراني وحماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بالإمارة، وضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع بوساطة استخدام التقنيات الرقمية.