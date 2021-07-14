بالصور.. أمطار غزيرة على الساد ورماح بالعين

محمد البلوشي (العين)

شهدت مناطق من مدينة العين، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة على طريق العين أبوظبي ومنطقة الساد وسويحان ورماح «على بعد 25 كيلومتراً من مركز مدينة العين»، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، بالإضافة لرياح مغبرة عمت المنطقة.

وكانت السحب الركامية قد غطت مدينة العين منذ الساعة الثالثة، وشهدت المدينة وضواحيها موجة غبار قوية قبل سقوط الأمطار، مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

بدأ تساقط الأمطار في المناطق الحدودية، ومن ثم منطقة العراد والظاهرة جنوب مدينة العين، ثم انتقلت الحالة إلى شمال مدينة العين، وبالتحديد في منطقة الساد التي شهدت أمطاراً غزيرة جداً، وأيضاً منطقة سويحان ورماح، وظلت الأمطار تهطل في مناطق متفرقة من الساعة الثالثة عصراً وطوال فترة المساء، حيث أدت إلى انخفاض درجة الحرارة مادون 23 درجة مئوية، وجريان الشعاب في المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الخميس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وقد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /15 - 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.