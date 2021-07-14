سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس "السعادة والإيجابية"

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم "الأربعاء" اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي عقد في مبنى الوزارة.

واستعرض المجلس أمام سموه المؤشرات الرئيسية ونتائج الأداء الإستراتيجية وعدد من المواضيع المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يضمن تطويرها الدائم وإسعاد المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.

حضر الاجتماع .. الفريق سيف الشعفار، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي وعدد من الضباط.