"الأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 04:01 والجزر الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:57، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 19:50 والثاني عند الساعة 07:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 44 35 50 20دبي 43 35 60 30الشارقة 43 34 60 30عجمان 42 33 65 35أم القيوين 42 35 55 30رأس الخيمة 42 33 65 35الفجيرة 36 32 85 60العين 43 32 55 30ليوا 44 34 60 20الرويس 41 33 75 30السلع 42 33 80 35دلما 38 33 85 60طنب الكبرى 38 33 80 55طنب الصغرى 38 33 80 55أبو موسى 39 34 80 45.