تسليم 10 مساكن للمواطنين بعجمان بتكلفة 5 ملايين و500 ألف درهم

عجمان (الاتحاد)

سلم عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 10 مساكن لمستحقيها من أهالي منطقة المنامة، والتي وجه بتوزيعها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان بمكرمة من سموه لتوفير المسكن الأمن للجميع.

وحضر مراسم التسليم، مديرو إدارة بلدية المنامة، محمد علي سيف السويحي، وسالم عبد الله بن غليطة، وطارق العوضي نائب مدير مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

وأكد عبدالرحمن النعيمي، أن القيادة الحكيمة لا تدخر جهداً لتوفير كافة مقومات العيش الهانئ للمواطنين، ومن أهمها المسكن الآمن والذي يضمن الاستقرار الأسري، ويحقق السعادة والرفاهية للمنتفعين به، مؤكداً أن تكلفة المساكن بلغت 5 ملايين و500 ألف درهم.

وأعرب عن الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو حاكم عجمان، الذي يولي اهتماماً دائماً ولافتاً بالجميع، ويسعى جاهداً لمعرفة متطلبات الأهالي واحتياجاهم وتلبية متطلباتهم، لتعزيز الولاء والانتماء للوطن والذي يعطي بلا حد ويوفر للجميع كافة أساليب الرفاهية والعيش المثالي.