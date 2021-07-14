مهرجان ليوا للرطب 17 ينطلق غداً

ليوا (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق الدورة 17 من مهرجان ليوا للرطب، والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الفترة من 15 ولغاية 25 يوليو الجاري.

وتقتصر فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته 17 على مسابقات الرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة، وبدون زوار حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن المهرجان يجسد رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤسس النهضة الزراعية في دولة الإمارات الذي أرسى القواعد توسع القطاع الزراعي وتنميته، إلى جانب تمسكه بالمكانة التاريخية لشجرة النخيل مكانة التي مجدتها الكتب السماوية واستحقت مكانتها الشامخة في التراث الوطني والعالمي إذ تعد رمزاً وطنياً وتراثياً على امتداد تاريخ دولة الإمارات ومصدراً رئيسيا لتعزيز الأمن الغذائي، وقد عززت مكانتها القيادة الرشيدة بين أبناء الإمارات عبر إنشاء بنية تحتية زراعية مستدامة ساهمت في ترسيخ عوامل ارتباط الإنسان بالأرض.