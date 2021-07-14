حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 225 نزيلاً من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره والمشاركة في مسيرة نهضته الشاملة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة.