«الإمارات للتعليم»: عودة المعلمين من السفر قبل أسبوعين من العام الدراسي

دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بضرورة عودة الموظفين الإداريين إلى الدولة قبل مباشرة العمل في المكاتب، وقبل أسبوعين على الأقل من بدء العام الدراسي الجديد للكادر التربوي.

كما أوصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملة تحت مظلتها بالسفر للحالات خلال إجازة الصيف للحالات الطارئة فقط، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وفي ظل تزايد الحالات والإصابات في كثير من البلدان حول العالم. كما تأتي تلك التوصية حرصاً من «الإمارات للتعليم» على صحة الجميع وسلامة بيئة العمل وضماناً لعودة العمل في مكاتب المؤسسة والمدارس على مستوى الدولة بنسبة 100%.

ودعت «الإمارات للتعليم» الموظفين إلى التحقق من قائمة الدول الحمراء (عالية الخطورة) من مكاتب السياحة والسفر أو عبر المواقع الإلكترونية لمطارات الدولة، ومتابعتها باستمرار لأن القائمة تتغير باستمرار من دون إنذار مسبق، ومراعاة إجراءات السفر والعودة إلى الدولة واتباع الإجراءات المعتمدة في كل مناطق الدولة بشأن الحجر الصحي.

ونوّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال إدارة رأس المال البشري، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية المناسبة والمعتمدة في القانون الاتحادي للموارد البشرية والتي قد تصل إلى إنهاء الخدمة في حال عدم التقيّد بالتعليمات، وبما يكفل الحفاظ على صحة الجميع وضمان سلامة بيئة العمل. وأكدت أن الموظف سوف يعدّ منقطعاً عن العمل من دون عذر في حال تأخره عن مباشرة العمل في نهاية الإجازة المعتمدة، أو عدم مباشرة العمل في بداية العام الدراسي للكادر التربوي. وذكّرت جميع الموظفين المتواجدين خارج الدولة، وكذلك الراغبين في السفر إلى أي من دول العالم، إلى تحديث بيانات سفرهم إلكترونياً.