شرطة أبوظبي تعتمد «الفرنسية» لاستقبال الشكاوى

أبوظبي (الاتحاد)

أدخلت شرطة أبوظبي اللغة الفرنسية ضمن الدليل التعريفي لنظام استقبال الشكاوى وتقديم المقترحات (CAS) المتعلقة بمجالات العمل الشرطي، بالتزامن مع اليوم الوطني الفرنسي والذي يصادف 14 يوليو من كل عام، وذلك في إطار الالتزام بتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجميع شرائح المجتمع ووفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وأصبح بإمكان أبناء الجالية الفرنسية التعرف على قنوات الخدمة من خلال الدليل الذي تم إعداده باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق القيم الاستراتيجية لشرطة أبوظبي التي تسعى إلى تقديم الخدمات بعدالة وجودة عالية إلى جميع فئات المجتمع مع تعدد ثقافاتهم، وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة واعتمادها في العملية التطويرية للخدمات الشرطية، بما يتوافق مع دليل الشكاوى والمقترحات الخاص، الصادر من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ودعت شرطة أبوظبي جميع المتعاملين الناطقين باللغة الفرنسية إلى التعرف على قنوات الخدمة من خلال الدليل الذي تم إعداده باللغة الفرنسية، مؤكدة سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة.