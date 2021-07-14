محمد بن راشد يدشن منصة Drone Box

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال زيارة سموه اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي منصة Drone Box لإطلاق الطائرات من دون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط. وكتب سموه على تويتر: «خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي دشنت اليوم منصة Drone Box.. وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات من دون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله». وأضاف سموه: «كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري.. واطلعت على مشروع «عيون» للكاميرات ذات التقنية الذكية.. دبي مراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة.. وهي من آمن مدن العالم». وتابع سموه: «تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر شرطة دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها.. بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين.. وينام فيها مواطنونا مطمئنين.. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع».