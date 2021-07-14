«الموارد البشرية» بعجمان تحدد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة 1442ه الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام 2021م ولغاية يوم الخميس الثاني عشر من ذي الحجة 1442ه الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يوليو الجاري. جاء ذلك في تعميم أصدرته دائرة الموارد البشرية إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في حكومة عجمان للعام 1442 هجرية. وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلة الله أن يعيد العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.