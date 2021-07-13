«الاتحاد النسائي».. مستقبل أفضل للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

بطموحات وأهداف لا حدود لها، يواصل الاتحاد النسائي العام مسيرة إنجازاته في مجال دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مكانها في المقدمة واعتلاء القمم والارتقاء بكل مقومات حياتها، برؤية منفتحة على العالم ونظرة ثاقبة تستكشف الفرص المتاحة وتستفيد من التحديات فتحولها إلى فرص، متخذاً من التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل منهاجاً، وذلك عبر تسخير الجهود وبذل الطاقات ومضاعفة العمل والإنجاز، لمواصلة السير في نهج التميز والريادة، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

في إطار جهود الاتحاد النسائي العام الحثيثة لتجسيد شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2021 «عام الخمسين»، أطلق حزمة من المبادرات والفعاليات والبرامج على المستويين المحلي والعالمي، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

واستحدث الاتحاد النسائي العام نظام رصد التقدم المحرز للمرأة بقرار من المجلس الوزاري للتنمية، لإعداد الدراسات والتقارير التحليلية للوضع القائم للمرأة الإماراتية والبناء على الإنجازات المتحققة لها، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها في كافة المجالات، بمشاركة 155 جهة وطنية، فضلاً عن العمل على العديد من المشاريع والمبادرات الداعمة للمرأة في كافة القطاعات.

ونظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المنتدى الافتراضي الأول بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «أسرة آمنة مجتمع آمن».

برنامج «أطلق»

واحتفل الاتحاد النسائي العام بتخريج الدفعة الأولى من منتسبات برنامج «أطلق» من الطالبات الإماراتيات اللاتي خضعن لبرنامج تدريبي مكثف على مدى 13 أسبوعاً ضمن مبادرة «أطلق» لبوابة المقطع.

«إيواء»

وتعاون الاتحاد النسائي العام مع شرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، لإطلاق حملة شاملة لمكافحة المخدرات، استهدفت فئة الشباب وأولياء الأمور والأسر والمجتمع المحلي.

«في حب أم الإمارات»

ونظم الاتحاد النسائي العام أمسية شعرية تحت عنوان «في حب أم الإمارات»، لدعم المشاركة الأدبية للمرأة، التي حققت بدورها العديد من الإنجازات والإسهامات في الشعر والأدب، إضافة إلى توفير منصات أدبية للفنانات الإماراتيات للمشاركة في جميع المناسبات المعنية في الدولة، سواء من خلال الفنون التشكيلية أو الشعر تحت مظلة أدبية زاخرة بالإبداعات.

الإماراتية في الفضاء

ونظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج «أقدر» فعاليات الملتقى الافتراضي «القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاستعراض جهود الدولة في تحقيق جودة الحياة الرقمية، وإبراز الدور الحيوي للأسرة والمرأة بشكل خاص في القيادة الرقمية، والمحافظة على الإرث الإماراتي والمواطنة الإيجابية الرقمية.

«زراعتي اكتفائي»

تماشياً مع جهود دولة الإمارات المبذولة لدعم المجال الزراعي، نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة افتراضية حول إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات المنزلية، ضمن مبادرة «زراعتي اكتفائي»، إلى جانب تنظيم ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «طرق مبسطة للزراعة المائية». ونظم ورشة افتراضية تحت عنوان «مهارات حفظ وتخزين المنتجات الزراعية والغذائية».

الأسرة المنتجة

ونظم الاتحاد النسائي العام فعالية تسويقية في نادي أبوظبي للسيدات، للترويج لمنتجات الأسر المنتجة. كما أدرج بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة زايد العليا، سلسلة من المشاريع الاقتصادية والتجارية لأصحاب الهمم، ضمن السوق الافتراضي «متجري» للأسر المنتجة.

المرأة والسلام

حققت جهود الاتحاد النسائي العام الجبارة ومسيرته المظفرة، تقدماً جوهرياً في أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي، بفضل دعم وتوجهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بعدما تم إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك امتداداً لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة المرأة في قطاعي السلام والأمن، ليعقبها تنظيم سلسلة من الدورات التعريفية التي يتم تنظيمها خلال عام 2021، وتدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، من ثم إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية.

تمكين وحماية

مضى الاتحاد النسائي العام في مسيرة تمكين وحماية المرأة والطفل، من خلال المشاركة في عقد ورشة عمل افتراضية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينيغرو، حيث تم استعراض أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، من ضمنها: الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال من العنف الأسري وإقامة دور إيواء، ونظام تنسيق الإحالة الوطني بين كلا البلدين، وإجراءات التحقيق مع الأطفال، إضافة إلى مبادئ توجيهية لسلوك القطاع الصحي من أجل حماية الأطفال والمراهقين من العنف وسوء المعاملة والإهمال، كما نظمت سفارة دولة الإمارات بالخرطوم بالمشاركة مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية السودانية، جلسة افتراضية حول جهود دولة الإمارات وجمهورية السودان في تمكين وحماية النساء والفتيات.

تواصل دولي

على الصعيد الدولي استعرض الاتحاد النسائي العام الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة، والتي أثمرت عن تحقيق نجاحات عالمية متواصلة بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، على صعيد مجال التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال ترؤس نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال اجتماعات لجنة المرأة العربية للدورة الأربعين برئاسة جمهورية جيبوتي.

كما شاركت في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على هامش أعمال لجنة المرأة العربية، إلى جانب مشاركة سعادتها الثرية في الاجتماع الافتراضي التشاوري رفيع المستوى للمسؤولين في الدول العربية، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والدفع بأجندة العمل العربي المشترك في المنطقة العربية. وفي ذات الإطار استقبل الاتحاد النسائي معالي أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا بما يخدم ملف دعم وتمكين المرأة.