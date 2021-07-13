«الصحة» تطلق فعاليات المخيم الصيفي الافتراضي

دبي(الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً في إدارة تعزيز الصحة، فعاليات المخيم الصيفي الافتراضي تحت شعار «معكم لصيف ممتع»، والذي يستمر حتى 15 أغسطس 2021، ويقدم المخيم الذي يستهدف فئة الأطفال واليافعين، بين عمر 6 إلى 15 سنة، مجموعة كبيرة من الأنشطة التثقيفية والبدنية والترفيهية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على تبني أنماط الحياة الصحية، خلال العطلة الصيفية.

حيث يتضمن المخيم إطلاق برنامج «الطبخ الصحي»، والذي يتيح الفرصة للأطفال تعلم إعداد وجبات بسيطة وصحية، بالإضافة إلى مبادرة «جيم معكم الرياضي»، إلى جانب إطلاق برنامج «الشيف الصغير»، كما يقدم المخيم مجموعة متنوعة من الورش التوعوية لمناقشة مواضيع صحية متنوعة بطريقة تفاعلية تهدف إلى تزويد الأطفال بالمعلومات الصحية اللازمة، وتعزيز الوعي لتبني أنماط حياة صحية.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن إطلاق «المخيم الصيفي» يندرج في إطار البرامج التوعوية النوعية التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية والمجتمع لتعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل تنشئة صحية سليمة، وتوفير السلامة النفسية والبدنية، وتعزيز مستويات الرعاية الصحية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الدكتور الرند أن المخيم الصيفي بما يتضمنه من مبادرات وفعاليات صحية تركز على ترسيخ ممارسات تغذوية صحية، وتعزيز النشاط البدني لدى الأطفال، يأتي ضمن الأنشطة الرامية لدعم أهداف البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض معدل السمنة عند الأطفال.