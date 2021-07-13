«صحتك تهمنا» لمساعدة مرضى الفشل الكلوي في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت جمعية أم القيوين الخيرية، مبادرة «صحتك تهمنا» ضمن مبادراتها الإنسانية، لمساعدة مرضى الفشل الكلوي غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية. وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أهمية المبادرة التي تأتي تعزيزاً لحزمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الجمعية، خلال الفترة الماضية، لمساعدة المرضى غير القادرين على تحمل التكاليف العلاجية. وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام الجمعية، إن المبادرة انطلقت تحت اسم «صحتك تهمنا» تستهدف علاج المرضى ممن يعانون الفشل الكلوي في مستشفى أم القيوين، لافتاً إلى أن الجمعية تتكفل بتغطية علاج المرضى، الذين يجرون عملية القسطرة الدائمة، وإجراء جلسات غسيل دموي، وعمل الفحوص المطلوبة، بإجمالي مبلغ 300 ألف درهم.