«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن استمرار التعليم الحضوري

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة، عن الاستمرار باتباع نظام التعليم الحضوري لجميع الطلبة في العام الدراسي المقبل 2021/ 2022. وبينت الهيئة أن قرار الاستمرار في التعليم المباشر يأتي ضمن المقاييس الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أطراف العملية التربوية، وذلك بعد التأكد من أن الأغلبية العظمى من العاملين في الطاقم التدريسي والإداري في المدارس تلقوا لقاح كوفيد- 19.

وقال اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة ورئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة: إن الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص عملوا على تعزيز آفاق التعاون مع جميع المؤسسات المعنية، بهدف تأمين بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التدريسية والإدارية والفنية في مختلف المؤسسات التعليمية في الشارقة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد. وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأعضاء والجهات المشاركة والمؤسسات التعليمية في مواجهة جائحة كورونا ودورهم الضليع في تأمين بيئة مدرسية آمنة.

وبدورها قالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إن الجائحة عززت من أواصر التعاون، وأطلقت العنان للأفكار والمبادرات النوعية، مما أسهم في نجاح نظام التعليم الذي اعتمدته الهيئة، سواءً التعلم الحضوري أو التعلم عن بعد، وأسهم في تسريع اتخاذ القرار بالعودة إلى نظام التعليم الحضوري. وثمنت الهاشمي جهود فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة، وأولياء الأمور، وجميع الكوادر التدريسية، والإدارية.