الوطني للأرصاد يفتتح «القبة العلمية» رباعية الأبعاد

خلفان النقبي (أبوظبي)

افتتح المركز الوطني للأرصاد أمس «القبة العلمية» الجديدة رباعية الأبعاد، وذلك ضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز وعي وفهم الجماهير لمعلومات الأرصاد الجوية والجيوفيزياء وعلوم الاستمطار.

وتتميز القبة العلمية بأحدث التقنيات والمؤثرات الخاصة ونظام/الإسقاط بتقنية 6K/ والوسائط المصممة خصيصاً لذلك، وتركز القبة كذلك بشكل رئيس على عرض بيانات الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية بشكل مبتكر. تم تصميم القبة لاستضافة خبراء الطقس الدوليين والجمهور في إطار مساعي المركز الوطني للأرصاد الجوية لدعم الجهود التوعوية في هذا المجال. وتجمع القبة العلمية التي يبلغ حجمها 12 متراً أفضل مقومات التجربة العلمية الترفيهية على مستوى العالم، حيث تقدم لقرابة 60 شخصاً بيانات علمية دقيقة، بالإضافة إلى توفيرها أماكن مخصصة للزوار من أصحاب الهمم.

عبد الله أحمد المندوس

وقال الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: يسرنا افتتاح هذا المشروع العلمي المبتكر، الذي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وضمن جهود المركز الرامية إلى توظيف كافة التقنيات الحديثة لتقديم خدمات ومعلومات دقيقة حول الطقس والمناخ وغيرها من المجالات ذات العلاقة للمختصين والطلاب.

عمر اليزيدي

ومن جانبه، قال عمر اليزيدي، مدير إدارة الأبحاث والتطوير والتدريب في المركز الوطني للأرصاد: تعتبر القبة العلمية إضافة محورية للمركز الوطني للأرصاد، ويعد الانتهاء من إنشائها في ظل الظروف الراهنة الصعبة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» إنجازاً مهماً للمركز، حيث ستسهم في ترسيخ دوره الفاعل في الأرصاد الجوية والجيوفيزياء، وتعزز من جهوده التوعوية والتثقيفية في هذا المجال العلمي الحيوي.

تجربة فريدة

تم تصميم القبة العلمية في المركز الوطني للأرصاد وتجهيزها بأحدث التقنيات لتقدم تجربة فريدة من نوعها تساعد الزوار على فهم تفاصيل علوم الأرصاد الجوية والجيوفيزياء وعمليات الاستمطار بشكل سهل ومبتكر. وكونه المشروع العلمي الأول من نوعه على مستوى العالم، فإنه يتضمن قبة رباعية الأبعاد لاستعراض ومحاكاة بيانات الطقس التصوري في الوقت الفعلي، حيث تم تزويد القبة بأحدث الحلول باستخدام تقنية «فلك»، والتي تتضمن شاشة عرض «فل دوم 6K» تعتمد على آلية الإسقاط بإضاءة الليزر. وتستخدم التجربة الاستثنائية التي تأخذ الجماهير في رحلة علمية مميزة، تأثيرات مدمجة وآلية بالاعتماد على أجهزة الضباب منخفضة المستوى والمراوح والسخانات الحرارية وأجهزة أسفل المقاعد لمحاكات الظواهر الزلزالية ونظام صوتي حديث وعالي الكفاءة.