12 مركبة نقل أغذية مخالفة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

رصدت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 12 مركبة نقل أغذية مخالفة، وذلك خلال حملاتها الميدانية مؤخراً.

تمثلت المخالفات في عدم استيفاء المركبات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بالحد من فيروس كوفيد- 19 والأخرى الخاصة باشتراطات الصحة العامة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة كثفت منذ بداية العام حملاتها الرقابية التفتيشية الموجهة إلى مركبات نقل الأغذية التي تعمل على نقل وتوصيل وتوزيع المواد الغذائية على اختلافها، للتحقق من استيفائها كافة الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة والاحترازية للحد من الفيروس المستجد.

وذكرت أن تلك المركبات تعمل على نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة والأخرى لنقل منتجات المخابز والمواد المجففة ونقل وتوزيع الخضار والفاكهة ونقل الأغذية الجاهزة، التي وجب التحقق منها ومن مختلف الاشتراطات، على سبيل المثال، درجة الحرارة والتهوية ونوعية الأبواب والإضاءة وغيرها.

ولفتت إلى أن الإدارة قامت بتعريف تلك المنشآت التي تتبعها مركبات نقل الأغذية بمختلف الاشتراطات للعمل على تطبيقها جميعاً من دون الإخلال بأي منها، وذلك لتقديم أفضل أنواع الخدمات في نقل المواد الغذائية وإيصالها مستوفية الاشتراطات كافة.

وكشفت أن الحملات التي نفذتها الإدارة منذ بداية العام رصدت 12 مركبة مخالفة، تم على إثرها تحرير المخالفات بحقها للعمل على تصحيح أوضاعها، حتى لا تتعرض إلى مخالفة أخرى في حال رصد تكرارها نفس المخالفة.