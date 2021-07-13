برامج تأهيلية للباحثين عن عمل في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر أغسطس المقبل، والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. وتعقد الدائرة البرامج التأهيلية بنظام التدريب عن بُعد.

وتتنوع البرامج لتشمل العديد من المواضيع، كإعداد الباحثين في مجال الخدمة الاجتماعية، وأمين صندوق، وإدارة التغير، والتخطيط للتوازن في الحياة، وإدارة المهام المتعددة وترتيب الأولويات، والتفكير الخلاق، وإدارة وتنظيم وتنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية، وولاء ورضا العملاء، واكتشف قدراتك وانطلق نحو القمة، والتفكير الابتكاري وصناعة الإبداع، ومهارات التواصل عند الأزمات، والتألق في أداء الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي وصناعة الأهداف، والإدارة الحديثة للمشتريات، والمهارات الاجتماعية في مكان العمل، وإتقان فن التعامل مع المحادثات الصعبة، وكن الموظف الأفضل، وحياتك مشروع نجاحك، وهندسة القرارات، وفن تطوير الذات، وتحرك لتصل، والعولمة، وغيرها.