38843 حادثاً مرورياً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات عن ارتفاع مستخدمي تطبيق «رافد» للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة بنسبة 155% في النصف الأول من 2021، إضافة إلى ارتفاع عدد الحوادث البسيطة، خلال ذات الفترة، بمعدل 24%، نتيجة عودة النشاط إلى شوارع إمارة الشارقة، بعد انتهاء فترة الإغلاق العام الماضي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس «كورونا».

وتلقت الشركة بلاغات عن 38843 حادثاً مرورياً تم تسجيلها أيضاً، خلال النصف الأول من عام 2021 في شوارع الإمارة، وبلغ زمن الاستجابة لهذه الحوادث 11.06 دقيقة، أما أسباب وقوعها فاستحوذ عدم ترك مسافة كافية على 60% منها، فيما تراوحت الأسباب الأخرى لمعظم هذه الحوادث بين عدم الالتزام بخط السير، والرجوع للخلف دون انتباه، والإهمال وعدم الاهتمام، وأسباب عديدة أخرى رغم الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها الجهات المعنية بالطرق والمواصلات والسلامة العامة.

وأكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد»، أن هذا الارتفاع الكبير في الإبلاغ عن الحوادث المروية البسيطة من خلال تطبيق «رافد»، يعزز جهود التحول الرقمي في إمارة الشارقة، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات، وزيادة رضا المتعاملين، ويحقق مرونة أكثر في الربط بين الشركاء من أجل كفاءة أكبر في نوعية الخدمة المقدمة.