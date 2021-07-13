شرطة دبي تحصد 8 جوائز عالمية

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 8 جوائز عالمية في النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، إن هذا العدد من الجوائز يدعم جهود شرطة دبي في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل هذه الرؤية الطموحة، أصبحت دولة الإمارات واحدة من أسرع الدول في العالم تعافياً من جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، كما أنه يدل على المكانة المتميزة التي وصلت إليها في جودة العمل، سواء في تجهيز الاستمارات والإعداد للمناقشات، وإجراء المقابلات، وغيرها.