«إسعاد شرطة دبي» تحتفي بالطالبة الأولى

دبي ( الاتحاد)

كرمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركة «فلاي دبي»، الطالبة هند محمد حسن الجناحي، من مدرسة السلام للتعليم الثانوي في دبي، والتي احتلت المركز الأول على الدولة في التعليم الحكومي «مسار النخبة».

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد، بتوجيه من السيدة منى محمد العامري، رئيس اللجنة، إلى منزل الطالبة في منطقة القوز، وذلك لتهنئتها بهذا النجاح ومشاركتها فرحة تفوقها وحصول على المركز الأولى. وكان في استقبالهم عدد من أفراد الأسرة الذين رحبوا بالوفد، وأبدوا سعادتهم بهذا التكريم، وهذه اللفتة الجميلة من رئيس وأعضاء لجنة بطاقة إسعاد.