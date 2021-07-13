«الشارقة الخيرية» تفرج كربة 135 أسرة متعففة خلال عيد الأضحى

تمكنت جمعية الشارقة الخيرية من تفريج كربة 135 أسرة وذلك ضمن مبادراتها خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بدعم وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء. وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إنه تم التكفل بسداد ديون عدد من السجناء على ذمة قضايا مالية ليعودوا إلى أسرهم وذويهم.. مشيراً أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة المبادرات الإنسانية التي تم إطلاقها ضمن حملة الأضاحي والتي تضمنت كذلك رعاية أسر المحكوم عليهم في قضايا مالية. وأكد ابن خادم أن الفترة الراهنة تتطلب تكاتفاً إنسانياً من كافة الفئات لتتمكن الجمعية من أداء دورها وتغطية أكبر شريحة من المحتاجين وهو ما نعهده في أهل الخير دوماً الذين يبادرون إلى دعم مبادرات الجمعية الخيرية. وأوضح أنه تم التكفل كذلك بسداد المتأخرات الإيجارية عن الأسر المتعسرة في سداد متأخرات الكهرباء والمياه..لافتاً إلى أن المبادرة تضمنت توزيع 50 جهاز تكييف للأسر المستحقة، وذلك بمخصصات مالية بلغت 132 ألف درهم. ودعا إلى التكاتف مع الجمعية لضمان تنفيذ بقية مبادرات الجمعية المشمولة ضمن حملة عيد الأضحى.. متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء على ما قدموه من دعم مستمر كان له جليل الأثر في نجاح حملات الجمعية ومبادراتها ومشاريعها المختلفة داخل وخارج الدولة.