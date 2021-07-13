تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:11 والمد الثاني عند 03:17.. والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:03. بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:54 الثاني عند الساعة 00:26 والجزر الأول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:42. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 34 70 15دبي 44 34 65 15الشارقة 43 33 70 15عجمان 43 33 85 15أم القيوين 44 32 75 10رأس الخيمة 43 32 80 10الفجيرة 35 32 85 50العين 44 35 55 15ليوا 47 29 60 10الرويس 41 30 80 15السلع 40 30 85 15دلما 39 33 85 25طنب الكبرى 38 32 85 20طنب الصغرى 38 32 85 20أبو موسى 38 32 85 20.