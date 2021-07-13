5 مشاريع كبرى لـ«تدوير» في الظفرة قريباً

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

أكد عبد المحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت بالإنابة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن منطقة الظفرة ستشهد خلال الفترة المقبلة عدداً من المشروعات المهمة في كل من مدينة زايد وغياثي وحميم، منها: مشروع ضخم لاستعادة الموارد في مدينة زايد للتخلص من نفايات البلدية الصلبة وتحويلها الى مواد أولية تستخدم في صناعات أخرى، وكذلك الى وقود يتم استخدامه في مصانع الاسمنت، بالإضافة الى مشروع جديد جار العمل على الانتهاء من الموافقات المبدئية الخاصة به وخاص بالنفايات الإلكترونية، حيث سيتم استخراج مواد قابلة للاستخدام في صناعات أخرى، وكذلك استخلاص الذهب والفضة المستخدمة فيها.

كما يقوم المركز بإدارة مشاريع متميزة لإعادة تدوير المخلفات الخضراء التي يتم انتاجها من المزارع والعزب، وإعادة تدويرها في مصنعي السماد الموجودين في مدينة ليوا وغياثي وإنتاج السماد العضوي.

وأكد عبد المحسن الكثيري أن المشاريع المستقبلية لتحقيق المستهدفات لتحويل 85 % من المخلفات بعيداً عن المطامر، هي مشروع استعادة الموارد، وجار العمل لإنشائها في مدينة زايد، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات والتخطيط من أجل طرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن هناك خطة لاستعادة أكثر من 2400 طن يومياً من نفايات البلدية الصلبة ونفايات المناطق التجارية والصناعية.