«الطوارئ والأزمات» تعلن عن البروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حسابها الرسمي في تويتر، عن البروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك واعتمدت تطبيق اشتراطات صلاة العيد في كافة مناطق الدولة وهي: ستقام صلاة عيد الأضحى على ألا تزيد مدة الخِطبَة عن 15 دقيقة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً. وسيتم وضع لواصق التباعد على المواقع المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد. ننصح جميع المصلين بإحضار سجادة خاصة، ويمنع منعاً باتاً الأفراد المقيمون مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والمقيمون مع أشخاص مخالطين لمرضى كوفيد-19 من حضور الصلاة. وننصح أيضاً فئات كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال من هم أقل من 12 سنة بتجنب الذهاب لصلاة العيد، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. نؤكد على بأنه سيتم غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس، مع استمرار غلق المرافق الخدمية مثل دورات المياه وأماكن الوضوء وثلاجات شرب المياه. بالإضافة إلى استمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات الطرق الخارجية ومحطات التزود بالوقود. يرجى تجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد صلاة العيد بكافة أشكالها، والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بُعد. وسيتم فتح أبواب المصليات والجوامع قبل بدء الصلاة بــ 15 دقيقة.