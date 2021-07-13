تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن دولة الإمارات هي الأولى عالمياً وفق مؤشر بلومبيرغ للمرونة من ناحية نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، يأتي ذلك تتويجاً لجهود القطاع الصحي وكافة الجهات المعنية لتوفير مختلف أنواع اللقاح لمواطني الدولة والمقيمين على أراضيها. وأوضحت أن استباقية القطاع الصحي في التعامل مع جائحة كوفيد- 19، جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة ساهمت في ضمان صحة وسلامة المجتمع. وأضافت الحوسني أن دور القطاع الصحي كان له أهمية وأولوية قصوى لاحتواء الجائحة بالتعاون مع كافة القطاعات الحيوية، فقد حققت دولة الإمارات العديد من المنجزات والمكتسبات للوصول لمرحلة التعافي. وأوضحت، أنه وفقاً للدراسات التي قام بها القطاع الصحي في آخر ثلاث عطلات أعياد، اتضح لدينا أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات بعد هذه المناسبات. ولفتت إلى أنه بعد حلول عيد الأضحى المبارك العام الماضي، بلغ متوسط الإصابات بكوفيد- 19 اليومية أكثر من 1,400 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 500%. وذكرت أنه بعد احتفالات رأس السنة الميلادية بلغ متوسط الإصابات اليومية أكثر من 3,700 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 200%. وقالت إنه بعد عيد الفطر المبارك لهذا العام بلغ متوسط الإصابات بكوفيد-19 اليومية أكثر من 2,000 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 60%. وأضافت الحوسني: إذا قارنا هذه الأعداد بالوفيات، فقد بلغ متوسط الوفيات من كوفيد-19 بعد احتفالات رأس السنة الميلادية 16 حالة وفاة ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ300%. أما بعد عيد الفطر لهذا العام فقد بلغ متوسط الوفيات من «كوفيد-19» 6 حالات ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ100%. وتابعت القول بأن هذه الإحصائيات نستعرضها معكم لنؤكد بأن المسؤولية اليوم بيننا مشتركة والتزامكم بالإجراءات الاحترازية وخاصة خلال هذه المناسبات يسهم بصورة إيجابية في خفض هذه المعدلات. كما دعت الجميع للاحتفال بأمان والاستمتاع بجميع الفعاليات المصاحبة لعيد الأضحى المبارك مع مراعاة كافة الإجراءات الخاصة بالمناسبة لضمان سلامتكم وكل من يحيط بكم واحرصوا دائماً على التأكد من سلامتكم عبر إجراء الفحوص قبل زيارة أقاربكم وخاصةً كبار السن. وأكدت أن جميع القطاعات في الدولة تقوم بدورها لحمايتكم والمحافظة عليكم فساهم معنا بدورك الإيجابي في تعزيز وتكامل هذه الجهود الوطنية ولنسعد بهذه المناسبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية. كما دعت الجميع للاحتفال بأمان والمحافظة على بركة البيوت وإحاطتهم ببيئة صحية ليكتمل عيدنا والجميع بصحة وعافية.