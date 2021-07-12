راشد النعيمي: فخورون بإنجازات حكومتنا

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الإمارات تدشن بشكل دائم المشاريع الكبرى، والنوعية في مجال تطوير البنية التحتية، للعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة مثالية للعيش الرغيد والآمن.

وقال الشيخ راشد النعيمي: نحن سبع إمارات في قلب دولة واحدة، وشعب واحد ينبض قلبه بحبّ بلاده وقيادته، فخورون بمشاريع رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي عملت على تقريب المناطق، وتقليل الوقت والجهد، وإسعاد المواطنين والمقيمين والوصل بين السكان، سعداء بقيادة حكيمة تسعى لراحة الجميع، وتوفير كافة مقومات الرفاهية والسعادة.

وأضاف أن شبكة الطرق التي أُنجزت ستسهم في تحقيق العديد من النتائج المشرقة، حيث ستعمل على تعزيز كفاءة الطرق وتقليص المسافات، وستمكن رواد الطرق من الوصول لوجهاتهم المتنوعة، خلال أوقات قصيرة.

وأشار إلى أن كافة المؤسسات والدوائر والجهات والقطاع الخاص يعملون سوياً، ويداً بيد لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة، والتي لا تدخر جهداً في توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للجميع.

وقال: إن دولتنا الرائدة تسطر الإنجازات المتلاحقة، وتنجح في كل مرة بأن تكون مضرباً للمثل، وأنموذجاً يحتذى به في الصدارة والتميز، معرباً عن فخره بافتتاح شبكة الطرق.