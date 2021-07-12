«تريندز» يزور الأمين العام للجنة العليا للأخوّة الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من «تريندز للبحوث والاستشارات»، المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوّة الإنسانية، في أبوظبي، مؤخراً. وترأس وفد «تريندز» خلال الزيارة، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، بحضور عمر محمد النعيمي، مدير عام «تريندز»، والدكتور فتوح هيكل، مدير الأبحاث والمستشار السياسي لـ«تريندز».

وأكد الجانبان خلال الزيارة وحدة الرسالة والهدف والرؤية التي يسعى «تريندز»، و«لجنة الأخوّة الإنسانية» إلى تحقيقها، والتي تتمثل في نبذ خطاب الكراهية والعنف، وتعزيز قيم ومفاهيم التسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية. وأعرب المستشار محمد عبدالسلام، عن تقديره لجهود «تريندز» البحثية والعملية التي تتصدى للأفكار المتطرفة والتيارات الظلامية، والتنظيمات الإرهابية التي تبث أفكاراً هدامة، وتُروّج للتطرف الديني والفكري، ما يتنافى مع تعاليم الإسلام المعتدلة والوسطية ومبادئ الدين السمحة، التي تحث على تقبل الآخر ونبذ العنف والكراهية، وتدعو إلى تقبل الآخر واحترام العقائد والأديان.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن الزيارة تطرقت إلى أهمية دور الباحثين والخبراء والأكاديميين في نشر ثقافة التسامح وقيم الأخوّة الإنسانية ومفاهيم تقبل الآخر، مشدداً على أهمية دورهم في نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف.